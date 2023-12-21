الدبيبة يؤكد لنورلاند دعم حكومته إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية بشكل مباشر دون أي مسارات موازية

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، دعم حكومته إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية بشكل مباشر دون أي مسارات موازية تحقيقا لإرادة الشعب الليبي.

جاء ذلك خلال لقائه استقباله الخميس مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، في ديوان رئاسة الوزراء، حسب بيان الحكومة.

وأكد الدبيبة أن مشاركة حكومة الوحدة في الاجتماعات التي يعمل على تنسيقها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي تأتي بهدف إيجاد قاعدة قانونية دستورية عادلة تمكن من إجراء الانتخابات.

كما بحث الاجتماع ملف إعادة إعمار درنة والتحديات التي تواجه بدء الانطلاقة الفعلية لتنفيذ المشروع.