الدبيبة يؤكد لنورلاند دعم حكومته إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية بشكل مباشر دون أي مسارات موازية

21 ديسمبر، 2023 11:13 م
0 0

أخبار ليبيا  24

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، دعم حكومته إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية بشكل مباشر دون أي مسارات موازية تحقيقا لإرادة الشعب الليبي.

جاء ذلك خلال لقائه استقباله الخميس مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، في ديوان رئاسة الوزراء، حسب بيان الحكومة.

وأكد الدبيبة أن مشاركة حكومة الوحدة في الاجتماعات التي يعمل على تنسيقها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي تأتي بهدف إيجاد قاعدة قانونية دستورية عادلة تمكن من إجراء الانتخابات.

كما بحث الاجتماع ملف إعادة إعمار درنة والتحديات التي تواجه بدء الانطلاقة الفعلية لتنفيذ المشروع.

21 ديسمبر، 2023 11:13 م
0 0

المزيد من الأخبار

ناقلة مليونية من الحريقة في طبرق إلى الصين

21 ديسمبر، 2023 10:42 م

“سامية عبدالعزيز العرامي” أول ليبية تتقلد رتبة لواء في الشرطة

21 ديسمبر، 2023 10:36 م

أردوغان يهنئ المنفي بعيد الاستقلال

21 ديسمبر، 2023 10:01 م

مؤكدا دعم مصر لاستقرار ليبيا.. السيسي يهنئ المنفي بعيد الاستقلال

21 ديسمبر، 2023 9:37 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى