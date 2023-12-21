الحكم المحلي تبحث تسريع صرف التعويضات لمتضرري دانيال في درنة 

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بحثت وزارة الحكم المحلي في الحكومة الليبية تسريع صرف التعويضات لمتضرري دانيال في درنة مع مهندسي منظومات الإدخال والحصر والتدقيق المالي.

وناقش وكيل عام وزارة الحكم المحلي أبوبكر الزوي رفقة اللواء جمال العمامي الإجراءات المتبعة في صرف التعويضات المالية للمتضررين من العاصفة دانيال.

وتناول اللقاء أمس الأربعاء إجراءات الصرف وفقا لقوائم الحصر الواردة من قبل اللجان بعد تدقيقها وفرزها.

وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات المتبعة لتسهيل عملية صرف تعويضات الدفعة العاشرة لعدد 2003 مستفيد.

وأكد وكيل عام وزارة الحكم المحلي والعمامي على ضرورة تسريع الإجراءات ليتم صرف التعويضات خلال الأسبوع المقبل.