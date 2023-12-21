الأرصاد الجوية: أجواء باردة على كامل مناطق البلاد 

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس أن تبقى الأجواء باردة على كامل مناطق البلاد.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (12-18) م، مع نشاط نسبي للرياح على المناطق الساحلية.

وأوضح مركز الأرصاد الجوية، الأجواء يتخللها هطول أمطار متفرقة من حين إلى آخر على مناطق الشمال خاصة الساحلية.

وأكد المركز أن الفرصة تكون أفضل على مناطق الشمال الشرقي من الخليج إلى الجبل الأخضر يصحبها خلايا رعدية مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، مع ظهور ضباب في الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.

وذكر مركز الأرصاد الجوية أن فاعلية السحب تقل بداية من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي.

ولفت المركز إلى أنه من المتوقع أن تستقر الأجواء تدريجيا على كامل مناطق البلاد من بداية الأسبوع القادم.