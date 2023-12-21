إنتاج ليبيا من النفط يتجاوز 36 مليون برميل خلال شهر نوفمبر

21 ديسمبر، 2023 11:21 م
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أخبار ليبيا 24

تجاوز إنتاج ليبيا من النفط خلال شهر نوفمبر الماضي 36 مليون برميل، فيما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي مليار و29 مليونًا و279 ألفًا و874 مترا مكعبة، بحسب إحصائية صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط.

وأظهرت الإحصائية أن إنتاج النفط الليبي سجل خلال نوفمبر 36 مليونًا و124 ألفًا و991 برميلًا، فيما بلغ سجل إنتاج المنتجات النفطية 531 ألفًا و521 طنًا.

وبلغ إنتاج المكثفات خلال الشهر 209 آلاف و449 طنًا، وبلغت الكميات المنتجة من المنتجات البتروكيماوية 119 ألفًا و200 طن.

21 ديسمبر، 2023 11:21 م
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