أردوغان يهنئ المنفي بعيد الاستقلال

أخبار ليبيا 24

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برقية تهنئة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمناسبة الذكرى 72 لاستقلال ليبيا التي تحل 24 ديسمبر من كل عام، وفق بيان صادر عن المجلس، متمنياً للشعب الليبي التقدم والازدهار.

وقرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن يكون الأحد 24 ديسمبر عطلة رسمية للمؤسسات والهيئات العامة كافة، لمناسبة عيد استقلال ليبيا.

وتحتفل ليبيا، يوم الأحد 24 ديسمبر الجاري بالذكرى 72 لاستقلالها، الذي جاء تتويجًا لنضال الليبيين منذ أن وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

وكان قد أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي، في عام 1951 من شرفة قصر المنار ببنغازي استقلال ليبيا.