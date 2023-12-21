أبو عبيدة : “720 آلية اسرائيلية تم تدميرها منذ بدء الحرب”

21 ديسمبر، 2023 8:56 م
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نشرت كتائب “القسام”، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، الخميس، مشاهد جديدة توثق لعملية قنص ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدة أنها قد تمت بواسطة بندقية “الغول”محلية الصنع.

ويظهر في شريط الفيديو الذي بثته قناة “الجزيرة” القطرية ، ضابط إسرائلي وهو يلوح بيديه من على منصة، يبدوأنها برج للمراقبة وضعه الاحتلال هناك قبل أن يسقط أرضاً بقصف من بندقية “الغول” القسامية.

ويوم الأربعاء ، نشرت  “القسام” شريط فيديو تكشف فيه عن بندقية “الغول” التي تصنع محلياً داخل غزة،بمعدات وآليات محلية، وهو الشريط الترويجي الأول لهذه البندقية القسامية منذ أن دخلت الخدمة ميدانياً قبل 9 سنوات.

وقد أطلقت “القسام” على هذا الشريط عنوان: “صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم”

21 ديسمبر، 2023 8:56 م
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