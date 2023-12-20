18321 شخصًا تلقوا اللقاحات المضادة للإنفلونزا الموسمية في مصراتة

20 ديسمبر، 2023 4:40 م
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أخبار ليبيا 24

بلغ إجمالي، المتحصلين على اللقاحات المضادة للإنفلونزا الموسمية، من مختلف الفئات المستهدفة ببلدية مصراتة، نحو 18321 شخصًا، وفق ما ذكرت وزارة الصحة بحكومة الوحدة.

يأتي ذلك، خلال الفترة من 02 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وبحسب الإحصاءات؛ فقد بلغ عدد متلقي اللقاح من فئة النساء الحوامل 630، فيما بلغ عدد المتحصلين على اللقاحات من فئة كبار السن 10,114 منهم 4913 يعانون من أمراض مزمنة و5201 لا يعانون من أمراض مزمنة.

وبلغ عدد مقدمي الخدمات الصحية المتحصلين على اللقاح 2098 شخصًا، فيما تحصل 2655 شخصًا ممن يعانون من أمراض مزمنة من الفئة العمرية أقل من 55 على اللقاح. وتحصل 2824 شخصًا على اللقاح من فئات أخرى.

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20 ديسمبر، 2023 4:40 م
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