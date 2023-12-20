وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع ملك البحرين سبل وقف إطلاق النار في غزة

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الثلاثاء، مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، سبل وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين من القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكثر من شهرين.

وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن الملك حمد استقبل في قصر الصخير غرب البلاد، الثلاثاء، الوزير أوستن.

وبحسب الوكالة “ناقش الجانبان مستجدات الأحداث في قطاع غزة، وأهمية العمل على وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين في غزة”.

كما بحث الطرفان “ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع وفقا للقانون الدولي الإنساني، وضرورة إيجاد أفق للسلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية باعتباره السبيل الأمثل لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها”.