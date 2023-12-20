وزارة الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية تناقش آلية عمل عودة الشركات الصينية للعمل بليبيا 

20 ديسمبر، 2023 10:27 ص
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أخبارليبيا24 

ناقشت مستشار وزير الاقتصاد والتجارة شذر الصيد مع مدير عام مديرية شؤون غرب آسيا وأفريقيا بوزارة التجارة الصينية جيم آن آلية عمل مشتركة لعودة الشركات الصينية الكبرى للعمل بليبيا. 

واستعرضت الصيد وآن خلال اللقاء بمقر وزارة التجارة بجمهورية الصين تذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي من شأنها استكمال المشاريع السابقة وإقامة مشاريع جديدة. 

وراجعت مستشار وزير الاقتصاد مع الجانب الصيني مذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة في السابق وتعديلها بما يتماشى مع المرحلة الحالية لصالح البلدين. 

20 ديسمبر، 2023 10:27 ص
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