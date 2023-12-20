نيمار يغيب عن كوبا أمريكا العام المقبل بسبب الإصابة

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قال، رودريجو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي، إن المهاجم نيمار لن يتعافى من جراحة في الركبة في الوقت المناسب للمشاركة في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم العام المقبل.

وخضع هداف البرازيل لعملية جراحية الشهر الماضي بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى أثناء أداء الواجب الدولي في أكتوبر.

وقال لاسمار، الذي أجرى الجراحة، إن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما من غير المتوقع أن يكون لائقا، حتى أغسطس المقبل، وإنهم لا يعتزمون اتخاذ خطوات مختصرة في عملية التعافي، حتى يتمكن من اللعب في البطولة، التي ستقام في الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو.

وقال لاسمار لإذاعة “راديو 98 إف إم” البرازيلية: “لن يكون هناك وقت، الوقت مبكر للغاية، لا داعي لتخطي خطوات التعافي بشكل أسرع والمجازفة غير الضرورية”.

وأضاف: “نتوقع أن يكون جاهزًا للعودة في بداية موسم 2024 في أوروبا، والذي سيكون في أغسطس.. علينا التحلي بالصبر.. الحديث عن العودة قبل تسعة أشهر سابق لأوانه”.

وقال طبيب المنتخب البرازيلي: “من المهم جدًا أن يكون لديك الوقت الذي يحتاجه الجسم لبناء هذا الرباط.. التوقع هو أنه بعد هذا الوقت، سوف يتعافى على مستوى عالٍ”.

وانضم نيمار إلى الهلال السعودي في أغسطس الماضي، لكن مهاجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، لعب خمس مباريات فقط؛ حيث كان يعاني من إصابات عضلية.

وأوقعت القرعة البرازيل في المجموعة الرابعة في كوبا أمريكا مع كولومبيا وباراغواي وأحد تصفيات الكونكاكاف.