نائبة بالبرلمان الاسرائيلي : يجب إقالة نتنياهو

دعت النائبة بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي عن حزب “هناك مستقبل” ميراف كوهين، الثلاثاء، إلى ضرورة إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووصفته بأنه “حجر” في عنق الدولة.

جاء ذلك في مقطع فيديو بثته ميراف كوهين وزيرة المساواة الاجتماعية السابقة، والنائبة الحالية بالكنيست (البرلمان) عن حزب “هناك مستقبل” بزعامة رئيس المعارضة “يائير لابيد”، على حسابها عبر منصة “إكس”.

وقالت كوهين: “يؤلمني أن أقول هذه الكلمات في منتصف الحرب، لكن يبدو أنه لا يوجد خيار آخر”.

وأضافت: “عندما يفشل رئيس الوزراء (نتنياهو) ويستمر في الفشل والإفشال، وعندما يثبت أنه غير مؤهل للمنصب، وأنه الشخص الخطأ في المكان الخطأ، وفي الوقت الخطأ، يجب استبداله على الفور”.

وتابعت: “علّمنا ذلك البريطانيون، الذين استبدلوا رئيس وزرائهم نيفيل تشامبرلين في 10 مايو 1940، بعد حوالي 9 أشهر من اندلاع الحرب العالمية الثانية”.

وأشارت إلى أن “هناك من سيقول: هذا ليس الوقت المناسب”، لكن لو لم يحل تشرشل محل تشامبرلين أثناء الحرب، وأنشأ حكومة وحدة في بريطانيا، فكيف كان سيبدو العالم اليوم؟ نتنياهو فاشل”.

واعتبرت أن نتنياهو فشل في التعامل مع ملف الإسرائيليين الذين أخلوا منازلهم في الجنوب والشمال بعد الحرب، مضيفة أن “موازنة 2023 التي نهبت فيها الخزينة العامة لصالح بقاء الائتلاف الحاكم، هي موازنة فاشلة ضد الأمن”.