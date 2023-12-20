مستشفى الجلاء يستقبل خلال ثلاثة أيام 1459 حالة بين دخول وتردد 

أخبارليبيا24 – خاص

كشف مستشفى الجلاء التعليمي للجراحة والحوادث أنه استقبل خلال الثلاثة أيام الماضية من شهر ديسمبر الجاري 1459 ألف وأربعمائة وتسعة وخمسون حالة.

وأوضح مكتب الإعلام في المستشفى أن الإحصائية تشمل حالات الدخول والتردد خلال أيام 17 – 18 – 19 ديسمبر الجاري.

وأضاف مكتب الإعلام أن حالات الدخول خلال الأيام المذكورة بلغت 162 مائة واثنان وستون حالة، والحوادث 72 اثنان وسبعون حالة، والمشاجرات 88 ثمانية وثمانون حالة.

وأفاد مكتب الإعلام أنه أيضًا استقبال عدد 36 ستة وثلاثون حالة خارج بنغازي، والغرز 268 مئتان وثمانية وستون حالة، والعمليات 78 ثمانية وسبعون حالة.

وذكر مكتب الإعلام أنه تم تسجيل عدد 8 ثمانية وفيات، والجبس 107 مائة وسبعة حالات، والتحاليل 1073 ألف وثلاثة وسبعون حالة، والأشعة(X-Ray) 1718 ألف وسبعمائة وثمانية عشر حالة، و (uus) 156حالة.

وأشار مستشفى الجلاء التعليمي إلى أنه تم استقبال 6 ستة حالات للمناظير، إضافة إلى 125 مائة وخمسة وعشرون حالة للعلاج الطبيعي، والخروج 121 مائة وواحد وعشرون حالة.