مستشار وزير الاقتصاد تؤكد اهتمام الوزارة بالملف الاقتصادي والتجاري الصيني وعوة الشركات إلى ليبيا 

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أكدت مستشار وزير الاقتصاد والتجارة شذر الصيد اهتمام وزير الاقتصاد والتجارة بالملف الاقتصادي والتجاري الصيني وعودة الشركات بأسرع وقت للعمل بليبيا.

وأوضحت الصيد خلال لقائها مدير عام مديرية شؤون غرب آسيا وأفريقيا بوزارة التجارة الصينية جيم آن، أن الوزارة تشجع الشركات الصينية التي ترغب بالعودة للعمل بليبيا وذلك بتسهيل كافة الإجراءات لها وفق القانون.

ونوهت مستشار وزير الاقتصاد على أهمية مشاركة الشركات الصينية في إنشاء معرض طرابلس الدولي والذي تبلغ مساحته حوالي 47 هكتار بمواصفات عالمية.

ودعت الشركات الصينية للمشاركة بمعرض طرابلس الدولي المزمع إقامته خلال عام 2024 في دورته 50 بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض الليبية.

وحثت الصيد الشركات الصينية الكبرى للاستفادة من مميزات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة والفرص الواعدة لتجارة العبور والاستثمار وخاصة بما تتمتع به ليبيا من موقع جغرافي مما يساهم في زيادة حجم التعاون بين البلدين.

ومن جانبه، أبدى المسؤول الصيني اهتمام وزارة التجارة الصينية بفتح مجال التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة ليبيا وخاصة في مجالات الاستثمار بالصيد البحري والاتصالات والبنية التحتية مع الجهات المختصة.

وأكد آن أن وزارة التجارة الصينية ستدعم المنتجات الليبية والترويج لها عن طريق تخصيص مساحات لها بالمعارض الدولية بجمهورية الصين الشعبية.

واتفق الحاضرون على تشكيل فريق عمل من الإدارات والجهات التابعة يضع آلية عمل مشتركة لتسهيل عودة النشاط الاقتصادي والتجاري بين البلدين.