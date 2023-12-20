رئيس اسرائيل : مستعدون لهدنة في غزة مقابل إطلاق سراح الأسرى

20 ديسمبر، 2023 12:57 ص
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قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الثلاثاء، إن تل أبيب مستعدة لهدنة إنسانية أخرى في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح المحتجزين.

جاء ذلك خلال لقائه في مقر إقامته الرسمي بتل أبيب، السفراء العاملين في إسرائيل والموظفين الدبلوماسيين الذين يمثلون أكثر من 80 دولة حول العالم، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وقال هرتسوغ إن “إسرائيل مستعدة لعقد هدنة إنسانية أخرى (لم يحدد إن كانت مؤقتة أو دائمة)، وتقديم مساعدات إنسانية إضافية، من أجل السماح بإطلاق سراح المختطفين (لم يحدد العدد)”.

وأضاف أن “المسؤولية الكاملة عن الأمر (الموافقة على صفقة لتبادل الأسرى)، تقع على عاتق رئيس حركة “حماس” بقطاع غزة (يحيى السنوار) وقيادة الحركة”.

20 ديسمبر، 2023 12:57 ص
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