حماد يتفقد مشروع عمارات الإسكان العام بالمدخل الغربي لمدينة درنة 

20 ديسمبر، 2023 9:10 ص
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أخبارليبيا24 

تفقد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد مشروع عمارات الإسكان العام بالمدخل الغربي لمدينة درنة. 

وتابع حماد خلال الزيارة رفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، والمهندس بالقاسم حفتر، آخر المستجدات بشأن الأعمال القائمة. 

وأشارت الحكومة الليبية أن أعمال المشروع تأتي ضمن أعمال صندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة. 

وأوضحت أن هذه الزيارة، من أجل حلحلة مشكلة الإسكان والتخفيف من وطأتها على كاهل المواطن، عقب كارثة الفيضانات والسيول التي أضرت بمدينة درنة ومدن ومناطق الجبل الأخضر. 

20 ديسمبر، 2023 9:10 ص
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