حماد يتفقد أعمال الصيانة بفندق اللؤلؤة في درنة

20 ديسمبر، 2023 4:54 م
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أخبار ليبيا 24

تفقد، رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، رفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، أعمال الصيانة بفندق اللؤلؤة في درنة.

وقالت الحكومة، إن الزيارة تأتي للاطلاع على أعمال الصيانة بالفندق، والتي تعد جانبًا من أعمال صندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة.

وكان حماد، قد تفقد مشروع عمارات الإسكان العام بالمدخل الغربي لمدينة درنة، وذلك لمتابعة آخر المستجدات بشأن الأعمال القائمة، والتي تأتي ضمن أعمال صندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة.

وتأتي هذه الأعمال من أجل حلحلة مشكلة الإسكان والتخفيف من وطأتها على كاهل المواطن، عقب كارثة الفيضانات والسيول التي أضرت بالمدينة ومدن ومناطق الجبل الأخضر في سبتمبر الماضي.

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20 ديسمبر، 2023 4:54 م
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