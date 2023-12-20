مباحثات تونسية روسية لتعزيز التعاون المشترك

أخبار ليبيا 24

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم إلى تونس، بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمار؛ لبحث التعاون المشترك.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الروسية: تأتي هذه الزيارة لتكثيف المشاورات السياسية وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات وتطوير نسق المبادلات التجارية البينية واستكشاف إمكانات جديدة للشراكة المثمرة بين البلدين، حسب ما نقلته وكالة سبوتنيك للأنباء.

وفي سياقٍ منفصل… كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس عن تضخم معدل العجز التجاري التونسي بنسبة 26.8 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وبحسب مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء في تونس؛ بلغ العجز ملياري دينار أي ما يعادل 643.3 مليون دولار، مقارنة مع سبتمبر من العام نفسه، حيث بلغ 1.5 مليار دينار.

وفيما سبق.. كشفَ البنك الدولي تباطؤ الاقتصاد التونسي خلال النصف الأول من 2023 رغم انتعاش قطاع السياحة.