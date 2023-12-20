اليونسف: أطفال غزة جوعى وعطشى

20 ديسمبر، 2023 9:45 م
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أخبار ليبيا 24

 

توقعتْ منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف، أن يموت عددٌ أكبر من الأطفال في غزة بسبب نقص المياه والغذاء.

وقالت المنظمة في بيانٍ «لا يحصل الأطفال النازحون حديثاً في جنوب قطاع غزة إلا على 1.5 إلى 2 لتر من الماء يومياً، وهو أقل بكثير من المتطلبات الموصَى بها للبقاء على قيد الحياة» حسب بيانها.

وفي الأثناء… دخلت اليوم الأربعاء 20 شاحنة مساعدات إنسانية أردنية إلى غزة عبر معيراللنبي بين الضفة الغربية والأردن.

وبحسب ما أوردته وكالة الشرق الأوسط.. فقد دخلت قافلة المساعدات التابعة لوكالة الإغاثة الأردنية، عبر معبر نيتسانا عند الحدود المصرية، لافتةً على أنه هذه هي المرة الأولى التي تَعبر فيها مساعدات قادمة من الضفة الغربية، حسب الوكالة.

20 ديسمبر، 2023 9:45 م
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