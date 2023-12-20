الوطنية لحقوق الإنسان تجدد المطالبة للسلطات الليبية العمل على ضمان حق التقاضي والعدالة 

أخبارليبيا24

جددت المُؤسسة الوطنيــة لحقـوق الإنسّـان بليـبيـا، مطالبتها للسُلطات الليبية بالعمل على ضمان حق التقاضي والوصول إلى العدالة للضحايا والمتضررين من جميع أشكال الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق.

وأكدت المؤسسة على ضمان العمل والالتزام بإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تحولت إلى ثقافة سائدة حيال الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني.

وشددت المُؤسسة، على ضرورة أنّ تعمل السُلطات الليبية، على إنهاء حالة الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي للحرية والاعتقال التعسفي خارج إطار القانون.

ودعت إلى تولى السُلطات هذا الملف الإنساني والقانوني والحقوقي أهميةً خاصة لما له من آثار وتداعيات جد خطيرة على السُلطات.

وأكدت أن السلطات تتحمل كامل المسؤولية القانونية حيال ضمان أمن وسلامة وحياة وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، من أي مخاطر وانتهاكات وجرائم قد يتعرضون لها، جراء هذه الأعمال الإجرائية الآثمة الماسَّة بحُقوق الإنسّان.

وأكدت على أهمية أن تعمل الحكومة ووزارة العدل على تسوية ومعالجة أوضاع السجناء والموقوفين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة للوزارة.

ونبهت المؤسسة على ضمان الالتزام بالضوابط القانونية والإنسانية تجاه الالتزام الكامل بالأحكام والأوامر القضائية فيما يتعلق بالإفراج عن السجناء والموقوفين.

وشددت على ضرورة انتظام عرضهم على جلسات المحاكم والنيابات وفقًا للمدد الزمنية المُحددة، احتراماً لحق الوصول إلى العدالة، وضماناً لحق المحاكمات العادلة للسجناء والموقوفين، وإعلاءً واحتراماً لقيام العدالة وتعزيزاً لسيادة القانون.