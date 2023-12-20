الهلال الليبي يبحث عن ثاني انتصاراته في الكونفدرالية أمام سوبر سبورت بجنوب إفريقيا

أخبار ليبيا 24

يطمح، فريق الهلال الليبي للظفر بنتيجة اللقاء خارج ليبيا عندما يلاقي مضيفه فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي، عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة مرحلة الإياب، من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وقال نادي الهلال، على منصة “فيسبوك”: “جئنا هنا من أجل الانتصار فقط”. وسيدخل الهلال، اللقاء وفي رصيده ثلاث نقاط حصدها من ثلاثة من خسارتين وفوز.

واختتم الفريق أمس الثلاثاء تحضيراته النهائية للمباراة.

ويتصدر اتحاد العاصمة الجزائري ترتيب فرق المجموعة برصيد تسع نقاط، يليه مودرن فيوتشر المصري برصيد ست نقاط، وثالثا الهلال بثلاث نقاط، بينما سوبر سبورت الجنوب إفريقي في ذيل الترتيب بدون نقاط.