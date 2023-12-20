النواب يرفض المشاركة في أي حوار سياسي بمشاركة الدبيبة 

20 ديسمبر، 2023 10:49 ص
0 0
جلسة مجلس النواب_ سرت
جلسة مجلس النواب_ سرت

أخبارليبيا24 

أعلن مجلس النواب رفضه المشاركة في أي حوار سياسي بمشاركة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. 

وقال مجلس النواب في مادته الأولى من القرار رقم (22) لسنة 2023 :”المجلس يرفض المشاركة في أي حوار سياسي بمشاركة حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية”. 

وشدد مجلس النواب في المادة الثانية من القرار، على أنه يجب طرح مشاركة مجلس النواب في الحوار من عدمه تحت قبة البرلمان. 

وأكد المجلس في مادته الثالثة على أن يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه. 

وكان المبعوث الأممي عبدالله باتيلي تقدم بمبادرة من أجل جولة جوار جديدة دعا من خلال الأطراف السياسية البارزة لبدء جولات الحوار. 

20 ديسمبر، 2023 10:49 ص
0 0

المزيد من الأخبار

وزارة الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية تناقش آلية عمل عودة الشركات الصينية للعمل بليبيا 

20 ديسمبر، 2023 10:27 ص
طقس ليبيا

الأرصاد الجوية: أجواء باردة على غرب ليبيا وأمطار على مناطق الشمال الشرقي 

20 ديسمبر، 2023 9:42 ص

حماد يتفقد مشروع عمارات الإسكان العام بالمدخل الغربي لمدينة درنة 

20 ديسمبر، 2023 9:10 ص

لجنة إعادة الإعمار والاستقرار تفتتح عددا من المشاريع ببلدية طبرق

19 ديسمبر، 2023 8:24 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى