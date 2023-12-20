النواب يرفض المشاركة في أي حوار سياسي بمشاركة الدبيبة 

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أعلن مجلس النواب رفضه المشاركة في أي حوار سياسي بمشاركة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقال مجلس النواب في مادته الأولى من القرار رقم (22) لسنة 2023 :”المجلس يرفض المشاركة في أي حوار سياسي بمشاركة حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية”.

وشدد مجلس النواب في المادة الثانية من القرار، على أنه يجب طرح مشاركة مجلس النواب في الحوار من عدمه تحت قبة البرلمان.

وأكد المجلس في مادته الثالثة على أن يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه.

وكان المبعوث الأممي عبدالله باتيلي تقدم بمبادرة من أجل جولة جوار جديدة دعا من خلال الأطراف السياسية البارزة لبدء جولات الحوار.