الكرملين: لا محادثات سلام مع أوكرانيا

أخبار ليبيا 24

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عدم وجود أي أساس لمحادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار بيسكوف إلى أن «أوكرانيا انسحبت من عملية التفاوض في عام 2022، بناء على إصرار من بريطانيا، مما حال دون إجراء مفاوضات مع روسيا» حسب قوله.

وفيما سبق.. تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية من إسقاط 5 مقاتلات أوكرانية و224 طائرة مسيرة، خلال الأسبوع الماضي.

وزارة الدفاع الروسية قالت في بيانٍ: «أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 5 طائرات أوكرانية خلال الأسبوع الجاري، منها 3 “ميغ 29” و2 “سو 25″، بالإضافة إلى مروحية من طراز “مي 8” تابعة للقوات الجوية الأوكرانية» حسب البيان.

من جهتها أعلنت القوات الجوية الأوكرانية تدميرها 41 طائرة مسيرة من أصل 48 طائرة مُسيَّرة هجومية أطلقتها روسيا خلال الليل على أوكرانيا.