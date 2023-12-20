الخمس: مقتل 1147 شخصا خلال أحد عشر سنة الماضية بسبب الحوادث المرورية

أخبار ليبيا 24

أدت الحوادث المرورية المسجلة لدى قسم المرور والتراخيص الخمس إلى مقتل 1147 شخصا خلال أحد عشر سنة الماضية.

ونشرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، احداثيات حوادث المرور المسجلة بمديرية أمن الخمس، من سنة 2012 إلى سنة 2023.

ووفقا للإحصائية؛ فإن حوادث القتل بلغت 957 حادثا وتسبب في 1147 وفاة و1501 إصابة.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت وزارة الداخلية عن ارتفاع مفرط في مؤشر حوادث المرور في ليبيا. وذكرت أنّه تمّ تسجيل خلال الفترة من (2018 – 2022) عدد (9245) حالة وفاة.

كما ذكرت أن عدد الحوادث، خلال نصف العام الجاري 2023، بلغت 4184 حادثا وتسببت في مقتل 1279 شخصا.

وتسببت الحوادث في إصابة 1828 بإصابة بليغة و1686 إصابة بسيطة. وقدرت الوزارة، قيمة الخسائر المالية بـ 32,022,964 دينار ليبي.