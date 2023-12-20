البنك الدولي يمنح المغرب قرضًا بـ500 مليون $

أخبار ليبيا 24

تحصل المغرب على قرضٍ من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار؛ بُغية تحسين حماية الفئات السكانية الضعيفة من المخاطر الصحيّة والمناخية.

وبحسب السلطات المغربية؛ سيعزز القرض قدرة تلك الفئات على مواجهة الكوارث والصراعات الدولية والتضخم، حسب قولها.

من جهةٍ أخرى… سجل معدل التضخم المغربي تباطؤًا إلى 4.3% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، من أصل 4.9 بالمئة خلال سبتمبر.

المندوبية السامية للتخطيط في المغرب؛ أكدت في بياناتٍ ارتفاع أسعار الغذاء، التي تعتبر المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب بواقع 8.8% على أساس سنوي، بحسب المندوبية المغربية.

وفي الأثناء.. تفاقم عجز الموازنة المغربي منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر الماضي بنسبة 22.7 % على أساس سنوي