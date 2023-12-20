الأرصاد الجوية: أجواء باردة على غرب ليبيا وأمطار على مناطق الشمال الشرقي 

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء أن تبقى الأجواء باردة ومتقلبة على مناطق غرب ليبيا.

وأضاف المركز أن هذه الأجواء تصحبها هطول أمطار جيدة من مساء اليوم على أغلب مناطق الشمال الغربي، وقد تكون غزيرة أحياناً خاصةً على بعض المناطق الممتدة من ( طرابلس حتى مصراتة مناطق الدواخل ).

وأوضح المركز أن هذه الأمطار تصحبها خلايا من السحب الرعدية مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

وأفاد المركز أن تلك الأجواء تكون مصحوبة برياح شمالية غربية نشطة السرعة قد تصل سرعتها الي (60) كيلو مترفي الساعة.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يصل تأثير التقلبات من مساء اليوم على مناطق الشمال الشرقي بهطول أمطار وتكون جيدة خاصةً على المناطق من (بنغازي – المرج – إلى

الجبل الأخضر.

وأشار المركز إلى أن تلك التأثيرات مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتكون الرياح نشطة السرعة بداية من مساء اليوم حيت تصل سرعتها الي (50) كيلو متر في ساعة على بعض المناطق الساحلية.