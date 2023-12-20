اسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى ادانة الهجمات الاسرائلية على غزة

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأربعاء، إن “الوقت قد حان لكي يتحدث الأوروبيون بوضوح وبصوتواحد عن الهجمات الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة “.

أضاف سانشيز في كلمة أمام البرلمان الإسباني: “أدعو الأوروبيين للتحدث بوضوح وبصوت واحد عن الهجماتالوحشية الإسرائيلية على غزة، ليس لأن العالم يراقبنا أو لأن التاريخ سيحكم علينا، ولكن لأن البشر يعانون”.

وأردف أن “أطفال غزة الصغار يعانون ويفقدون حياتهم”، فيما تعهد بأن مدريد “لن تجلس دون أن تفعل شيئاًبهذا الخصوص”.

وقال: “يجب على أوروبا أن تساهم بنشاط في البحث عن حل نهائي للصراع وتقديم منظور جدي للسلام، وهذايعني الاعتراف بدولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن إلى جانب الدولة الإسرائيلية”.

وشدد سانشيز على أن “الاتحاد الأوروبي ككل يجب أن يعترف بدولة فلسطين”، وتابع قائلاً: “القصف يجب أنيتوقف فوراً”، فيما أشار إلى أن “المساعدات الإنسانية يجب أن تكون قادرة على الوصول إلى الأشخاص الذينيعانون من البرد والجوع والألم”.