اسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى ادانة الهجمات الاسرائلية على غزة

20 ديسمبر، 2023 7:53 م
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FILE PHOTO: Spain's Prime Minister Pedro Sanchez gives a statement, after Russian President Vladimir Putin authorised a military operation in eastern Ukraine, at Moncloa Palace in Madrid, Spain, February 24, 2022. REUTERS/Jon Nazca/Pool/File Photo

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأربعاء، إن “الوقت قد حان لكي يتحدث الأوروبيون بوضوح وبصوتواحد عن الهجمات الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة .

أضاف سانشيز في كلمة أمام البرلمان الإسباني: “أدعو الأوروبيين للتحدث بوضوح وبصوت واحد عن الهجماتالوحشية الإسرائيلية على غزة، ليس لأن العالم يراقبنا أو لأن التاريخ سيحكم علينا، ولكن لأن البشر يعانون”

وأردف أن “أطفال غزة الصغار يعانون ويفقدون حياتهم”، فيما تعهد بأن مدريد “لن تجلس دون أن تفعل شيئاًبهذا الخصوص”

وقال: “يجب على أوروبا أن تساهم بنشاط في البحث عن حل نهائي للصراع وتقديم منظور جدي للسلام، وهذايعني الاعتراف بدولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن إلى جانب الدولة الإسرائيلية”

وشدد سانشيز على أن “الاتحاد الأوروبي ككل يجب أن يعترف بدولة فلسطين”، وتابع قائلاً: “القصف يجب أنيتوقف فوراً”، فيما أشار إلى أن “المساعدات الإنسانية يجب أن تكون قادرة على الوصول إلى الأشخاص الذينيعانون من البرد والجوع والألم”.

20 ديسمبر، 2023 7:53 م
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