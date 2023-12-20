ارتفاع سعر خام برنت إلى 80 دولارا للبرميل بسبب التوترات في البحر الأحمر

أخبار ليبيا 24

ارتفع سعر خام برنت القياسي العالمي إلى 80 دولارا للبرميل، اليوم الأربعاء، وسط مخاوف بشأن اضطراب التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات شنتها قوات الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على سفن في البحر الأحمر مرتبطة بإسرائيل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا، بما يعادل 1.1 بالمئة، إلى 80.12 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 93 سنتا، أو 1.3 بالمئة، إلى 74.87 دولار للبرميل.

وأغلق الخامان القياسيان مرتفعين أكثر من واحد بالمئة، يوم الثلاثاء، مع قيام بعض الشركات بتغيير مسار السفن، مع زيادة الرحلات الأطول في تكلفة النقل والتأمين.

ونصحت اليونان، الأربعاء، السفن التجارية المبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن بتجنب المياه اليمنية. ويسيطر مالكو السفن اليونانيون على حوالي 20 بالمئة من السفن التجارية في العالم من حيث القدرة الاستيعابية.

وفي الوقت نفسه، شكلت واشنطن، يوم الثلاثاء، قوة عمل لحماية التجارة في المنطقة. في المقابل تعهد الحوثيون بتحدي المهمة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة ومواصلة استهداف السفن في البحر الأحمر دعما لفلسطين في حربها في غزة ضد إسرائيل.

وحوالي 12 بالمئة من حركة الشحن العالمية تمر عبر البحر الأحمر وعبر قناة السويس.