اجتماع بين المجلس الأعلى للقضاء مع الدبيبة ووزيرة العدل

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اجتمع، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مفتاح القوي، ونائبه الصديق الصور، ورئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة العدل حليمة إبراهيم.

وقدم الدبيبة التهنئة للمجلس بمناسبة اختياره وأدائه اليمين القانونية. أكد ضرورة التعاون بين المجلس ووزارة العدل من أجل دعم السلطة القضائية بكل مستوياتها للقيام بدورها لضمان تعزيز حرية وحقوق الإنسان.

وقال حكومة الوحدة، إن المجتمعين أكدوا ضرورة توحيد الجهود لدعم السلطة القضائية، ودعم الوزارة والمجلس للمعهد العالي للقضاء فنيا، وتنسيق الجهود بينهما لضمان المخرجات التي ستلتحق بالسلك القضائي.

وتمّ الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل من أجل متابعة الملفات ذات العلاقة، ومعالجة أي إشكاليات أو صعوبات تواجه السلطة القضائية.