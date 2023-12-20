أوكرانيا تتصدى لهجوم روسي عنيف على كييف

أخبار ليبيا 24

تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني من صدّ الهجوم الروسي الخامس على كييف خلال شهر ديسمبر.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية: «تشير المعلومات الأولية إلى عدم وجود إصابات أو أضرار في العاصمة، ولم يتضح بعد الحجم الكامل للهجوم» حسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وفيما سبق.. دمّرت القوات الجوية الأوكرانية 41 طائرة مسيرة من أصل 48 طائرة مُسيَّرة هجومية أطلقتها روسيا خلال الليل على أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع أن جميع الطائرات المُسيَّرة الهجومية إيرانية دون أن توضح ماذا حدث للطائرات لاتي لم يتم اسقاطها.

وفي وقتٍ سابق.. حذرت الولايات المتحدة من «نفاد الأموال لتلبية احتياجات أوكرانيا من الأسلحة والمساعدات بحلول نهاية العام».