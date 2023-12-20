أبو زريبة يلتقي بقيادات أمنية لبحث آليات تنظيم العمالة الوافدة

20 ديسمبر، 2023 7:40 م
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التقى وزير الداخلية بالحكومة الليبية “عصام أبو زريبة”، أمس الثلاثاء في مكتبه بمقر الوزارة برئيس جهاز البحثالجنائي، اللواء “صلاح هويدي”، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اللواء “نوري الساعدي”، ومساعدرئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، اللواء “فيصل المحجوب”، ورئيس فرع مباحث الجوازات بنغازي، العميد “سالم المغيربي”.

وتركز اللقاء على سبل وضع خطة أمنية لحصر العمالة الوافدة المتواجدة في البلاد، ودراسة مقترح تعديل إقاماتوبطاقات الحصر للأجانب الذين يدخلون البلاد بطرق شرعية.

وتضمن اللقاء استعراض عدة آراء وأفكار متنوعة حول تنظيم أوضاع العمالة الوافدة، والآليات المقترحة لتنظيمهابشكل أفضل وتسهيل إجراءاتها.

وشدد وزير الداخلية في ختام اللقاء على أهمية تعزيز السيطرة الأمنية وفرض النظام وترسيخ الاستقرار في جميعالبلديات والمدن والمناطق الليبية.

20 ديسمبر، 2023 7:40 م
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