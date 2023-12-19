مندوب روسيا: إجراء انتخابات عامة يتطلب وجود حكومة موحدة لتجاوز الأزمة في ليبيا 

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قال مندوب روسيا في مجلس الأمن دميتري بوليانسكي، إن إجراء انتخابات عامة يتطلب وجود حكومة موحدة لتجاوز الأزمة في ليبيا.

وأوضح بوليانسكي في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن، أنه ما زال هناك حكومتان متنافستان في ليبيا، وهذا لا يزيد من فرص حل دائم للوضع.

وأكد المندوب الروسي أن إجراء الانتخابات هو السبيل للخروج من الانسداد السياسي في ليبيا، والمبادرات الدولية سيكون مصيرها الفشل في حال عدم توافق بين الأطراف الليبية المحلية.

وأضاف بوليانسكي، أنه لا يتعين إطلاقًا فرض عملية انتخابية مشروطة ولا يمكنها أن تُقصي بعض الشخصيات إذا ما أردنا أن تُكلل بالنجاح.

وذكر أنه ينبغي أن تكون العملية الانتخابية شاملة وأن تُمثل كل أصحاب الشأن الليبيين بمن فيهم من يمثلون النظام السابق.

ولفت المندوب الروسي إلى أنه لابد من مواصلة تحديد الإطار القانوني للانتخابات من خلال مواصلة المفاوضات بين النواب والدولة، اللذان لم يتوصلا لتوافق في الآراء بعد، رغم إنهاء لجنة 6+6 أعمالها في مايو الماضي.

وعبر بوليانسكي عن امله في أن يتوصل المجلسين لتوافق قريب ولابد لليبيين أن يخرجوا من التناقضات المتداخلة.

وأشار إلى أنه حال عدم تحقيق توافق في الآراء على أساس تشريعي لإجراء الانتخابات فإن المبادرات الدولية ستبوء بالفشل وستؤدي لمزيد من الانقسام.

وأكد المندوب الروسي أنه لكي تتحسن الأوضاع في ليبيا لابد للأطراف الفاعلة أن تبذل جهودًا في الاتجاه الصحيح.

ودعا بوليانسكي لعملية انسحاب الوجود الأجنبي في ليبيا أن تكون متوزانة ومتزامنة وتدريجية ومقيدة زمنياً.

وبين أنه في حال غياب الحل السياسي فإن ليبيا تواجه خطر تكرار السيناريو الأليم الذي عاشه الليبيون في العقد المُنصرم، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي يتلاعب بعملية حظر توريد الأسلحة.

وأكد المندوب الروسي أن عملية إيريني ليست فاعلة وانتقائية وغير شفافة، وأن قرارات مجلس الأمن لا تنص على تحويل الشحنات التي يتم مصادرتها لأطراف ثالثة، وأن قرارات الاتحاد الأوربي تقوّض قرارات هذا المجلس.