مندوب الصين: ندعم جهود بعثة الأمم المتحدة لإيجاد سبيل لإجراء الانتخابات في ليبيا 

19 ديسمبر، 2023 1:15 ص
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أخبارليبيا24 

قال مندوب الصين في مجلس الأمن داي بينغ، إنهم يدعمون جهود بعثة الأمم المتحدة لإيجاد سبيل لإجراء الانتخابات في ليبيا. 

وأوضح بينغ في كلمته أمام مجلس الأمن بجلسته الخاصة بليييا، أن سبيل إجراء الانتخابات يتم من خلال حوار بين الأطراف الليبية الرئيسية. 

وأضاف المندوب الصيني أنه على مجلس الأمن أخذ طلب السلطات الليبية لإدارة أصولها المجمدة بعين الاعتبار واتخاذ خطوات فعلية بشأنه. 

ودعا بينغ إلى دعم التنسيق بين بلدان المنطقة لضبط الأمن خصوصا في المناطق الحدودية. 

19 ديسمبر، 2023 1:15 ص
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