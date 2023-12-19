مندوب أمريكا: من يعملون على تأخير العملية الانتخابية في ليبيا سيتحملون القاسم الأكبر من اللوم 

أخبارليبيا24

قال مندوب الولايات المتحدة الأمريكية جون كيلي إن من يعملون على تأخير العملية الانتخابية سوف يتحملون القاسم الأكبر من اللوم إن مر الوقت دون انتخابات وحكومة موحدة.

وأوضح كيلي في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن، أنهم يتفقون مع الليبيين أن الوقت قد حان لكسر الجمود السياسي من أجل تشكيل حكومة موحدة تحقق نتائج من أجل الشعب الليبي.

ودعا الأطراف الرئيسية في ليبيا للجلوس على طاولة الحوار التي دعا إليها المعبوث الأممي عبدالله باتيلي وتشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات.

وقال مندوب الولايات المتحدة :”هناك تحد خاص في مسألة تشكيل حكومة تصريف أعمال للإشراف على الانتخابات”.

وأضاف كيلي، أنه يجب توحيد الصوت الدولي لدعم جهود التسوية السياسية في ليبيا، ويجب أن نحث كل أصحاب المصلحة الليبيين الذين لم يقبلوا الدعوة حتى الآن أن يقوموا بترشيح ممثليهم دون إبطاء.

واستطرد قائلا :”لأن عقد الانتخابات في ليبيا ووضع خارطة طريق لها يعني أن الأطراف سوف تجتمع وجهًا لوجه على طاولة واحدة”.

وأشار كيلي، إلى أنهم يدعمون المبعوث الأممي في دعوته للقيادات الليبية وأن ترسل ممثليها للاجتماع التحضيري، مؤكداً على أن التعاون بين السلطات الليبية في جهود إعادة إعمار المدن المتضررة من الفيضانات أمر ضروري لتجاوز آثار الكارثة.