مندوبة فرنسا: توحيد السلطات أمر يمثل أولوية في ليبيا 

19 ديسمبر، 2023 12:51 ص
0 0

أخبارليبيا24 

قالت مندوب فرنسا بمجلس الأمن ناتالي برد هيرست إن توحيد السلطات أمر يمثل أولوية في ليبيا. 

وأضافت هيرست في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن اليوم الإثنين، أن توحيد الجيش الليبي أمر مهم من شأنه دعم الاستقرار في ليبيا. 

وأوضحت مندوب فرنسا أن مفتاح الأزمة يتمثل في الملكية الليبية للعملية السياسة، ونشجع الحوار من أجل تشكيل حكومة لقيادة الانتخابات. 

وأفادت هيرست أن الانتخابات العامة لم تعد تتحمل التأجيل خصوصا بعد إصدار قوانين الانتخابات. 

وأكدت أن فرنسا مستعدة لتيسير حوار من أجل الوصول لحكومة انتقالية تقود البلاد للانتخابات، والفراغ السياسي الحالي يعطي فرصة للتدخل الخارجي ويزعزع استقرار البلاد والمنطقة. 

وأشارت مندوب فرنسا إلى أن اعتماد لجنة 6+6 للقوانين الانتخابية، تقدم جدير بالثناء. 

19 ديسمبر، 2023 12:51 ص
0 0

المزيد من الأخبار

الأونروا: إسرائيل هجّرت بالقوة 1.9 مليون فلسطيني منذ بدء الحرب

19 ديسمبر، 2023 12:50 ص

مندوب روسيا: إجراء انتخابات عامة يتطلب وجود حكومة موحدة لتجاوز الأزمة في ليبيا 

19 ديسمبر، 2023 12:31 ص
جون كيلي

مندوب أمريكا: من يعملون على تأخير العملية الانتخابية في ليبيا سيتحملون القاسم الأكبر من اللوم 

19 ديسمبر، 2023 12:08 ص
طاهر السني

السني يدعو لدعم الجهود الليبية لإيجاد حل لتجاوز حالة الجمود السياسي والانقسام 

19 ديسمبر، 2023 12:02 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى