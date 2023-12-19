مندوبة فرنسا: توحيد السلطات أمر يمثل أولوية في ليبيا 

أخبارليبيا24

قالت مندوب فرنسا بمجلس الأمن ناتالي برد هيرست إن توحيد السلطات أمر يمثل أولوية في ليبيا.

وأضافت هيرست في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن اليوم الإثنين، أن توحيد الجيش الليبي أمر مهم من شأنه دعم الاستقرار في ليبيا.

وأوضحت مندوب فرنسا أن مفتاح الأزمة يتمثل في الملكية الليبية للعملية السياسة، ونشجع الحوار من أجل تشكيل حكومة لقيادة الانتخابات.

وأفادت هيرست أن الانتخابات العامة لم تعد تتحمل التأجيل خصوصا بعد إصدار قوانين الانتخابات.

وأكدت أن فرنسا مستعدة لتيسير حوار من أجل الوصول لحكومة انتقالية تقود البلاد للانتخابات، والفراغ السياسي الحالي يعطي فرصة للتدخل الخارجي ويزعزع استقرار البلاد والمنطقة.

وأشارت مندوب فرنسا إلى أن اعتماد لجنة 6+6 للقوانين الانتخابية، تقدم جدير بالثناء.