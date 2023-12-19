مقتل 16 و إصابة 70 غزيّ جراء قصف إسرائيلي

أخبار ليبيا 24

قُتل 16 شخصًا بينما أُصيب 70 آخرين؛ جراء قصف إسرائيلي على بلدة ومخيم جباليا بشمال قطاع غزة.

التلفزيون الفلسطيني، أوضح في بيانٍ أن هذا هو العدد الذي وصل إلى مركز جباليا الطبي حتى هذه اللحظة.

بدوره وفيما سبق.. حمّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الولايات المتحدة مسؤولية «ما يسيل من دماء» في غزة بعد استخدامها حق الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف القتال في القطاع.

واعتبر عباس الموقف الأمريكي حيال ما يحدث في غزة العدواني وغير الأخلاقي، على حد تعبيره.

وفي الأثناء… قتل الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى هذه اللحظة أكثر من 10 آلاف طفل ورضيع في غزة بينهم مئات تحت الأنقاض