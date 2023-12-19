لجنة إعادة الإعمار والاستقرار تفتتح عددا من المشاريع ببلدية طبرق

افتتح رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار “حاتم العريبي”، رفقة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “أسامةحماد” و “بالقاسم حفتر”، عددا من المشاريع الخدمية في مدينة “طبرق” التي نفذت من قبل اللجنة.

وتمثلت المشاريع في صيانة وتطوير ازدواج طريق المدخل الشرقي للمدينة، وطريق مطار طبرق الدولي، الذي يصل طولهما ازدواجا إلى ( 60 ) كيلو متر، والتي اشتملت “كشط الأسفلت”، وأعمال رصف الطبقة الإسفلتية، وأعمال إزالة الجزيرة الوسطية بالكامل، إضافة تنفيذ جزيرة وسطية بطول الطريق من “بلدورات” مع البلاط المعشق، وطلاء“البلدورات”، وتخطيط الطريق بالكامل وتركيب “العواكس”، وأعمال الإنارة للطريق.

كما افتتح أيضا الطريق الرئيسي الداخلي، من مفترق “السنينات” إلى مفترق “سوق العرب”، بطول (1.5) كيلومترا، بعد اتمام أعمال الصيانة والتطوير به، بحضور وزير الأشغال العامة “نصر شرح البال”، ورئيس المجلسالتسييري لبلدية طبرق “ فرج بو الخطابية”، وأعيان وحكماء وشباب المدينة.