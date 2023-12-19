غزة.. المواطنون يأكلون الحشائش والمواد الغذائية منتهية الصلاحية لسدّ الجوع

أخبار ليبيا 24

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان؛ 71 في المائة من سكان قطاع غزة يعانون من مستويات حادة من الجوع.

وأجرى المرصد دراسة تحليلية شملت عينة من 1200 شخص في غزة؛ حيثُ تبين أن نحو 64 في المائة منهم يتناولون الحشائش والمواد منتهية الصلاحية لسد الجوع.

من جهتها قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إن ما تتعرض له غرة من عمليات تهجير من قبل الاحتلال «يفوق جميع عمليات التهجير التي تعرض لها الفلسطينيون منذ عام 1948» حسب قولها.

وأضافت الوكالة في تدوينة لها عبر موقع إكس: «إسرائيل استخدمت القوة في تهجير 1.9 مليون شخص من سكان غزة من منازلهم منذ بداية الحرب على القطاع» وفق التدوينة.

وفي الأثناء.. تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة في تدمير 305 ألف وحدة سكنية، 52 ألف وحدة سكنية دُمرت كلياً، و253 ألف وحدة دُمرت جزئياً.