عمران: بعثة الأمم المتحدة دأبت على التغريد خارج السرب 

أخبارليبيا24- خاص

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إن بعثة الأمم المتحدة دأبت على التغريد خارج السرب.

وأوضحت عمران في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الثلاثاء، أنهم اعتادوا على فشل كل محاولات البعثة الأممية، وبالتالى سيكون مصير كل هذه اللقاءات هي الفشل.

واستطردت عضو الهيئة :”لأن الأساس فيها ليس البحث عن حل الأزمة بل إدارتها والاستمرار في المشهد”.

وأضافت عمران، أن اللقاءات ستتم عبر ممثلين لهؤلاء الأطراف وسيكون النقاش عن الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاشتراطات المتعلقة بهما ، بالإضافة للمعوقات التي أوجدتها لجنة 6+6 كتزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتشكيل حكومة جديدة.