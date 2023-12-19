حفتر ونورلاند يناقشا مبادرة باتيلي لإجراء جولة حوار جديدة 

أخبارليبيا24

ناقش القائد العام للقوات المُسلحة المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، لإجراء جولة جديدة للحوار بين الأطراف السياسية.

وأكد حفتر ونورلاند خلال اللقاء بمقرّ القيادة العامة بنغازي بحضور القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية جيريمي برنت على أهمية أن يكون الحوار متوازناً.

وشدد الجميع كذلك على ضرورة أن ينسجم مع تطلعات الشعب الليبي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة.

وبحث القائد العام والمبعوث والسفير الأمريكيين التطورات السياسية للأزمة الليبية.