حزب الله يستهدف منظومة القبة الحديدة في العمق الإسرائيلي

أخبار ليبيا 24

تمكن حزب الله اللبناني من استهداف منظومة «القبة الحديدية» للدفاع الجوي، على مسافة 7 كيلومترات داخل إسرائيل.

وأوضح الحزب في بيانٍ له أن الاستهداف جاء ردًا على قصف إسرائيلي دمّر مواقع قريبة من موكبي تشييع لعنصرين منه في بلدتين حدوديتين بجنوب لبنان، حسب قوله.

وفي وقتٍ سابق.. نفذ جيشُ الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على أهداف عدة تابعة لـ«حزب الله» الموالي لإيران.

وأوضح جيش الاحتلال في بيانٍ أن الاستهداف جاء بعد رصدهم إطلاق قذائف صاروخية عدة من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق على الحدود؛ لتشنّ الطائرات الإسرائيلية عدة غارات على أهدافها.

وفي وقتٍ سابق.. نفذ الاحتلال الإسرائيلي هجمات جويّة على محيط العاصمة السورية دمشق.