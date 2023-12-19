بسبب نقص التمويلات.. أوكرانيا تخفض عملياتها العسكرية

أخبار ليبيا 24

خفّض الجيش الأوكراني عدد عملياته جراء تقلص المساعدات الخارجية.

وبحسب ما أكدهُ قائد مجموعة القوات العملياتية الاستراتيجية الأوكرانية ألكسندر تارنافسكي: «نعاني من نقص في قذائف المدفعية، أجبرنا تقليص حجم عدد من العمليات بسبب انخفاض المساعدات الخارجية» حسب تصريحاته.

وفيما سبق.. حذرت الولايات المتحدة من «نفاد الأموال لتلبية احتياجات أوكرانيا من الأسلحة والمساعدات بحلول نهاية العام».

إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن؛ وفي بيان صدر اليوم، شددت على إمكانية نفاد الأموال مشيرةً إلى مخاطر التأخر في توفير عشرات المليارات من الدولارات لأوكرانيا.

وفقًا للبيان فإن تذبذب التمويل سيؤدي لـ «احتمالية الانتصارات العسكرية الروسية»، معتبرةً أن استمرار تمويل أوكرانيا «هو بمثابة المفتاح لتجنب صراع أكبر في المنطقة» على حد تعبير البيان.