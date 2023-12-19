الكبير يتابع ملف الإنفاق والإيراد للعام 2023 والاستعداد لميزانية العام 2024 

أخبارليبيا24

عقد محافط مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اجتماعا لمتابعة ملف الإنفاق والإيراد للعام 2023 والاستعداد لميزانية العام 2024.

واستعرض الكبير خلال اجتماعه بمشاركة نائبه مرعي البرعصي مع عدد من إدارات المصرف وبعض المستشارين، استخدامات النقد الاجنبي بما يحقق رؤية مصرف ليبيا المركزي للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة.

وتطرق الاجتماع كذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع المصرفي، ومستجدات الدفع الإلكتروني.

وتناول الاجتماع النظر في تطوير البيانات والتقارير التي يصدرها المصرف المركزي بهدف الرفع من معدلات الإفصاح والشفافية.