السني يدعو لدعم الجهود الليبية لإيجاد حل لتجاوز حالة الجمود السياسي والانقسام 

19 ديسمبر، 2023 12:02 ص
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طاهر السني
طاهر السني

أخبارليبيا24 

دعا مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني لدعم الجهود الوطنية الليبية التي تسعى لإيجاد حل فعال لتجاوز حالة الجمود السياسي والانقسام. 

وقال السني خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن اليوم الإثنين، :”إنه يدعم جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لجمع الأطراف الليبية الخمسة”. 

وأكد مندوب ليبيا أهمية مشاركة الأطراف الرئيسية في الحوار الذي دعا إليه باتيلي دون أي شروط مسبقة تغليبا لمصلحة الوطن. 

وأوضح السني، أنه لا يوجد تقدم فعلي للعملية السياسية في ليبيا فقد مضى عامان على فشل إجراء الانتخابات، داعياً إلى حوار دون شروط مسبقة. 

وذكر مندوب ليبيا أن ملكية الليبيين وقيادتهم لأي عملية سياسية هي مفتاح الحل الذي يقود للاستقرار. 

وتحدث السني، على القضية الفلسطينية، وأن الشعوب ضاقت ذرعا بازدواجية المعايير التي انكشفت أثناء العدوان الغاشم على غزة، وأنه من المخجل على الدول التي تنظر علينا بمبادئ حقوق الإنسان أن تستمر في نهجها. 

19 ديسمبر، 2023 12:02 ص
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