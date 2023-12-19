الرقابة على الأغذية يغلق مكانًا يستخدم لتكييس السكر وتزييف تاريخ صلاحيته في الحشان

أخبارليبيا24

أعلن مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأدوية والأغذية محمد الزيات ضبط وإغلاق مكان يستخدم لتكييس السكر الناعم وتزييف تاريخ صلاحيته المنتهيه بمنطقة الحشان.

وقال الزيات لـ”أخبارليبيا24″ الإثنين، :”خلال جولة مفتشو المركز وحدة سوق الجمعة بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، تم استهداف مكان مجهول داخل منطقة الحشان قبو تحت الأرض (روفودجو)”.

وأضاف مدير المكتب أن المكان يستخدم لإعادة تكييس سكر ناعم منتهي الصلاحية من مصدره، وتزييف تاريخ الإنتاج.

وأوضح الزيات، أنه تم تسجيل المخالفات، فالمكان قبو تحت الارض غير مطابق للمواصفات، وتزوير تاريخ صلاحية جديد، وتعبئة يدوية عن طريق عمالة واحدة، وهناك قوارض في المكان، والنظافة العامة سيئة جدًا.

وأكد الزيات أنهم يستخدمون ألوانًا محضورة، وعدم وجود مكافحة الآفات ، وعمالة أفريقية لا تحمل شهادات صحية وتفتقر لسوء النظافة والقيافة.

وأفاد أنه تم تشميع المكان وإغلاقه، مؤكدًا أن مفتشو المركز ينظمون حملات منظمة لتفتيش عن المطاعم والقصابين والمخابز والمحال التجارية والصيدليات، والحملات مستمرة ولم تتوقف ابداً.