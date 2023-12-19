الدبيبة يوجه ببدء تنفيذ منظومة الجوازات والبطاقات الإلكترونية 

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وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ببدء تنفيذ منظومة الجوازات الإلكترونية (جواز السفر الإلكتروني – البيومترية)، والبطاقة الإلكترونية.

وشدد الدبيبة خلال اجتماعه مع مدير مصلحة الجوازات والجنسية اللواء يوسف مراد، على ضرورة القضاء على إدخال البيانات يدوياً في المنافذ المختلفة.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة أن تكون الجوازات والبطاقات الإلكترونية مقروءة آلياً، مشدداً على تنظيم العمل داخل المنافذ بين كافة الأجهزة الأمنية.

وتابع الدبيبة خلال الاجتماع الإجراءات التنفيذية لتحديث منظومة الجوازات والبطاقات الإلكترونية.

وقدم مراد موقفاً عن الخطوات المتخذة من المصلحة في الإجراءات التعاقدية لتنفيذ منظومة جوازات حديثة، وإصدار البطاقات الإلكترونية من خلال الجواز الإلكتروني (الشريحة الإلكترونية – البيومترية)، وكذلك العمل على إصدار بطاقة بيانات الإلكترونية لكافة المواطنين.