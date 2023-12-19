البحث والتعرف على المفقودين: ملفات أسر ضحايا دانيال في درنة (1747) ملف 

أخبارليبيا24

أكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أن إجمالي عدد الملفات لأسر ضحايا إعصار دانيال في مدينة درنة بلغت (1747) ملف.

وذكرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن عدد العينات التي تم سحبها (1326) عينة حمض نووي.

وأفادت الهيئة أن فرق إدارة قيد الأهالي بالهيئة مستمرة بأعمالها بمدينة درنة بتكليف من مكتب النائب العام.

وأوضحت الهيئة أنه تم فتح عدد (27) ملف لأهالي المفقودين، وعدد العينات المرجعية (20) عينة يوم الأحد.

ولفتت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين إلى استمرار أعمالها باستقبال الاهالي طيلة هذه الفترة من خلال مكتبها بمدينة درنة وفتح الملفات.