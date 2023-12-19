الاتحاد الإفريقي يدعو الأطراف في السودان لوقف الحرب

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، الثلاثاء، الأطراف المتحاربة في السودان إلى وقف القتال.

وأعرب فكي، في بيان خطي، عن قلقه إزاء تدهور الوضع الأمني في السودان بعد امتداد القتال بين الجيش وقواتالدعم السريع إلى مدينة ود مدني بولاية الجزيرة وسط البلاد، وتجدد الهجمات على مخيم أبو شوك للنازحين فيشمال دارفور.

واعتبر أن الهجمات على المخيم الذي يقيم فيه النازحون بدارفور منذ 20 عاما فتحت جراحا قديمة، مشيرا فيالوقت نفسه إلى أن الهجمات في مدينة ود مدني فتحت جبهة جديدة.

ودعا فكي الجيش والدعم السريع إلى وقف الحرب على الفور والمشاركة في مفاوضات سلام، مؤكدا استعدادالاتحاد الإفريقي للعمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية لإنهاء الصراع بالسودان.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاحالبرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، حربا خلَّفت أكثر من 12 ألف قتيل وأكثر من6 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.