الأونروا: إسرائيل هجّرت بالقوة 1.9 مليون فلسطيني منذ بدء الحرب

أخبار ليبيا 24

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إن ما تتعرض له غرة من عمليات تهجير من قبل الاحتلال «يفوق جميع عمليات التهجير التي تعرض لها الفلسطينيون منذ عام 1948» حسب قولها.

وأضافت الوكالة في تدوينة لها عبر موقع إكس: «إسرائيل استخدمت القوة في تهجير 1.9 مليون شخص من سكان غزة من منازلهم منذ بداية الحرب على القطاع» وفق التدوينة.

وفي الأثناء.. تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة في تدمير 305 ألف وحدة سكنية، 52 ألف وحدة سكنية دُمرت كلياً، و253 ألف وحدة دُمرت جزئياً.

مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل ثوابتة قدّر في تصريحاتٍ صحفية عدد الأفراد الذين فقدوا منازلهم أكثر من مليون شخص، متوقعًا أن تسجيل الخسائر الاقتصادية الأولية للإعمار أكثر من 11 مليار دولار، بحسب الثوابة.

وفيما سبق.. حمّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الولايات المتحدة مسؤولية «ما يسيل من دماء» في غزة بعد استخدامها حق الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف القتال في القطاع.