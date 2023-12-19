أردوغان: على أمريكا أن تكف عن صم آذانها حيال دعوات وقف النار بغزة

شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة أن تكف الولايات المتحدة عن صمّ آذانها حيال دعوات وقفإطلاق النار في غزة، لافتاً إلى أن إسرائيل لا تهاجم الفلسطينيين والقطاع فحسب، بل الإنسانية جمعاء.

تصريحات أردوغان جاءت خلال لقائه عدداً من الصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من المجر، مساء أمسالإثنين ، حيث أوضح أنه ذكّر نظيره الأمريكي جو بايدن بمسؤوليات الولايات المتحدة التاريخية بخصوص وقفالحرب في غزة.

وبشأن المصالحة الفلسطينية، واللقاءات بين حركتي “فتح” و”حماس”، قال أردوغان: “أعتقد أن هناك الكثير ممايمكن أن تفعله تركيا في هذا الشأن، ومن الضروري أن تسود المصالحة بين الحركتين”.

وأضاف: “ليس صحيحاً أن فتح وحماس لا تجريان لقاءات، بل تجتمعان، ومن الممكن أن تمضيا إلى أبعد منذلك”، وتابع: “لقد قلتها مرات عدة، إن حماس ليست منظمة إرهابية وإنها حزب سياسي، وأقول ذلك مرة أخرى؛إنهم يكافحون من أجل الحقوق التي سيحصلون عليها كحزب سياسي”.