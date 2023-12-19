أبوزريبة يناقش وضع الخطة الأمنية لحصر العمالة الوافدة المتواجدة في البلاد 

19 ديسمبر، 2023 4:54 م
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أخبارليبيا24 

ناقش وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبوزريبة اليوم الثلاثاء وضع الخطة الأمنية لحصر العمالة الوافدة المتواجدة في البلاد. 

وبحث أبوزريبة خلال اجتماع بحضور عدد من رؤساء الأجهزة الأمنية مقترح تعديل إقامات وبطاقات الحصر للأجانب الذين يدخلون البلاد بطرق شرعية، بهدف تنظيمهم وتنظيم وضعهم داخل الأراضي الليبية. 

واستمع الوزير إلى وجهات نظر الحضور بشأن موضوع تنظيم العمالة الوافدة، والآليات المقترحة لتنظيمها بشكل أفضل وتسهيل إجراءاتها. 

وأكد أبوزريبة، على أهمية تنظيم وضبط دخول العمالة الوافدة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها. 

وشدد وزير الداخلية على أهمية تعزيز السيطرة الأمنية وفرض النظام في جميع مُدن ومناطق البلاد. 

19 ديسمبر، 2023 4:54 م
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